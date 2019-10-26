Oto faresi yakalandı

Kahramanmaraş'ta otomobillerde hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde park halinde bulunan otomobillerden hırsızlık yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki S.A, suçunu itiraf etti. 4 ayrı hırsızlık olayında otomobillerden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.