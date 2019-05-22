Oto klima bakımlarını ihmal etmeyin

Kahramanmaraş'ta oto klima ustası Orhan Dursun, hava sıcaklıklarının artmaya başladığını, bu nedenle araç sahiplerinin klima bakımlarını yaptırmalarını istedi.

Yaz ayında arabanın içindeki sıcak havadan kurtulmak ve serinlemek, kışın ise camlarda oluşan buğulanmanın giderilmesi ve ısınmak için kullanılan klimalar, bakımları yapılmadığı zaman arıza verebiliyor. Kahramanmaraş'ta oto klima ustası Orhan Dursun, "Ufak bakımlar büyük masrafların önüne geçer" diyerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Araçlara yapılmış olan periyodik bakımlar ne kadar önemliyse, araçların klima bakımının da o kadar önemli olduğunu ifade eden Orhan Dursun, "Araç klima bakımları yıllık periyodik bakımlarla yapılmalıdır. Bu bakımlarda araç polen filtresi de kontrol edilir. Genellikle klima bakımı ve polen filtresi bakımı birlikte yapılır. Ben aynı zamanda galericilik yapıyorum. Her getirdiğimiz aracımızın bakımlarını yaptırıyoruz. Yazın bizim iyiliğimiz için bu bakımları yaptırmamız gerekiyor. Klima kompresörüne bakılmadığında yağ eksilirse, kompresör kitler. Bilyalar dağılabilir. Yıllık düzenli bakımları yapılırsa uzun süre sıkıntı yaşamadan bineriz. Klima gazı kontrol edilmezse, kompresöre bakılmazsa kayış kırılır ve sürücü yolda kalır. Ufak bakımlar büyük masrafların önüne geçer. Soğutuyor mu? Soğutuyor demek yerine periyodik bakımların ihmal edilmeden yapılması lazım'' ifadelerini kullandı.