Oto tamircilerinden araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan ve soğuk havalarla birlikte Kahramanmaraş sanayi sitesinde oto bakım atölyeleri hareketlenmeye başladı.

Kış aylarının sürücüler açısından sorunsuz geçmesi için lastik, motor, antifriz ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini vurgulayan tamirci ustaları radyatördeki suların antifrizle değiştirilerek derecesini eksi 40 ve üzerine çıkartmanın önemini vurguladı.

Kahramanmaraş sanayisinde oto tamir ustası Selahattin Keçe, “Kışlık kontrollerimiz genellikle akü ölçümü, antifriz ölçümü, yağ bakımları ve bunun yanında birçok kontrollerin yapılması gerekiyor. Bize gelen araçların bakımı sadece yağ ve filtre değişimi değil, bütün akşamların kontrolünü yaparak bakımlarını yapıyoruz” dedi.

Kış aylarında antifriz ölçümünün önemine değinen Keçe, “Kışın antifriz ve akü ölçümü çok önemli. Kışın bir don olayı olduğu zaman motorda bulunan sular buz tutuyor. Bununla birlikte motor aksamı içerisinde bulunan borular kırılıyor. Bu oluşumu engellemek için antifriz kullanımı çok önemli. Antifrizin kaynama derecesi yüksek olduğu için de önemlidir. Aynı zamanda akü ölçümü de önemli, çünkü kış aylarında elektrot seviyelerinde düşüş meydana geliyor. Aküler bu durumda marş yapımını engelliyor. Bunun da önüne geçmek için akü kontrolünü de mutlaka yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ortalama kış bakım maliyetine de değinen Keçe, “Ortalama bir kış bakımının maliyeti bin TL ile 2 bin 500 TL ve kullanılan malzemelerin kalitesine göre değişiyor. Aynı zamanda arabanın durumuna göre de bu maliyetler artıp düşebiliyor” ifadelerini kullandı.