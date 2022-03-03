İhlas Haber Ajansı

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Otobüste 400 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarmanın yaptığı denetimlerde, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın yaptığı denetimlerde, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gücük Karakol Komutanlığı ekipleri, Malatya'dan ilçeye kaçak sigara ele getirileceği istihbaratını aldı. Kaçak sigaraların taşındığı otobüs, Elbistan-Malatya karayolundaki kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada otobüste 40 karton sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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