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Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elbistan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. idaresindeki 46 ABP 299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve Y.M.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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