Kahramanmaraş'ta bir site bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 46 LS 649 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.