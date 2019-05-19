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Otomobil alt geçit duvarına çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta alt geçit duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta alt geçit duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doktor Mustafa Bey Meydanı alt geçidinde meydana geldi. F.C'nin kullandığı 46 DD 207 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu alt geçidin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan A.C. (18) ve P.G. (11) yaralandı.


Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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