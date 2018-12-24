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Otomobil dolusu kaçak içki ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla farklı türlerde toplam 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla farklı türlerde toplam 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçığı ve sahteciliğine yönelik olarak denetimlerini sıklaştırdı. Alınan bilgilere göre, KOM Grup Amirliği görevlileri, bir şahsın Afşin ilçesine kaçak il dışından kaçak içki getireceği bilgisine ulaştı. Araştırmayı genişleten polis ekipleri, kaçak içkilerin taşındığı otomobilin plakasına ve sürücüsünün kimliğine ulaştı. İ.G. isimli şahsın kullandığı otomobil, ilçeye girmeden Elbistan-Göksun karayolunda polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada değişik marka ve boyutlarda 20 şişe kaçak rakı, 40 şişe kaçak votka ve 120 şişe de kaçak viski ele geçirildi.


Söz konusu kaçak içkilere el konulurken olayla ilgili olarak başlatılan adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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