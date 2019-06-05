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Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kaza Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. Tarık A. yönetimindeki 34 SA 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Tarık A. (46) ve araçta bulunan A.Y., (17) Ç.A. (14) yaralandı.


Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yaralılar ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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