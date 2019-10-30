Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde meydana geldi. Dursun A. idaresindeki 06 EU 2843 plakalı otomobil ile Tahir K'nın kulandığı 48 VV 416 plakalı motosiklet kavşağa girdiklerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Tahir K'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.