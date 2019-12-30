Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Süleyman T. idaresindeki otomobil, Sümbüllü Bulvarı ile Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi kesimindeki kavşağa girdiği sırada 06 plakalı bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Süleyman T'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken kanala düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.