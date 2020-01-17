İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Enes Köker yönetimindeki 33 DFU 55 plakalı otomobil, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken, Beşoluk mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Ümmügülsüm Köker, Zeynep Ebrar Köker yaralanırken, 5 yaşındaki Eslem Sare Köker olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.