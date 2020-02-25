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Otomobil kuaföre girdi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kuaför dükkanına girdi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kuaför dükkanına girdi.


Alınan bilgiye göre, kent merkezi Havza mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İ.K.'nin kullandığı 58 AR 088 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı yöne geçerek kuaför dükkanına girdi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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