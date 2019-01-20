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Otomobil markete girdi

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil marketin camından içeri daldı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil marketin camından içeri daldı.


Kaza, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi 66012. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sibel K. geri vites yerine ileri vitese takarak aniden gaza basınca 46 BJ 105 plakalı otomobili bir marketin camından içeri girdi. Kazada markette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası fenalık geçiren Sibel K. ve kalp hastası olduğu öğrenilen eşi için ambulans çağrıldı.

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