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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu meydana geldi. Kayseri'den Göksun yönüne giden Mustafa Çocuk (32) idaresindeki 46 ABB 255 plakalı otomobil, Tahirbey mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri otomobilde bulunan Züleyha Ünsal'ın (55) hayatını kaybettiği belirledi.


Otomobil sürücü ile araçta bulunan Necibe Sallah (42) yaralandı. Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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