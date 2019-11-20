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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki araziye yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi Sır Barajı kıyısında meydana geldi. 34 NC 3025 plakalı otomobilin sürücüsü Soner E. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralını hayati tehlikesi bulunmazken otomobilde maddi zarar oluştu.

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