Otomobil tamirhanenin duvarına çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, bir kaporta tamirhanesinin duvarına çarpması sonucu 3 çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Bünyamin B. idaresindeki 46 D 4705 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, cadde üzerindeki bir kaporta tamirhanesinin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yıkılan duvar, tamir için işyerine bırakılan başka bir otomobile hasar verdi. Kazada Merve B. ile Hacerül Esvet, Sudenaz ve Busenaz B. adlı çocuklar yaralandı. Kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.