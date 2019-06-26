Otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lastiği patlayan otomobilin tarlaya girerek devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun ilçeye bağlı Güblüce Mahallesi kesiminde meydana geldi. Elbistan'dan Ekinözü ilçesine seyahat edenleri taşıyan 46 DY 111 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucunda yoldan çıktı. Sürücü Hüseyin Y.'nin aracı kontrol etme çabası sonuçsuz kalınca otomobil içindeki 5 kişiyle birlikte yol kenarındaki buğday tarlasına girdi. Bir süre sürüklenen otomobil, takla attıktan sonra durabildi. Araçtaki 5 kişi, büyük hasar gören otomobilden kendi çabaları ile çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar; Mehmet Ş. (42), Cangül S. (22), Hatice S. (47) ve Duygu S. (17), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.