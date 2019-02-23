Otomobil, ters yönden gelen elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille ters yönde ilerleyen elektrikli bisikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, trafiğin tek yönlü olarak işlediği Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 45 H 8221 plakalı otomobil, ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, çarpmanın etkisi ile asfalta düşen elektrikli bisiklet sürücüsü D.Ö. ile arkada oturan Y.Ö. yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki esnaflar ve vatandaşlar koştu. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.