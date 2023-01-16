İhlas Haber Ajansı

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat ilçesi Ilıca mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. H.E idaresindeki 46 D 992 plakalı otomobil, seyir halindeyken B. A. idaresindeki araç ile çarpışarak uçuruma yuvarlandı.


Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumda bulunan 3 kişi yaralandı.


Kazada yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılırken, ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma sürüyor.

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