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Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yük trenine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza 2 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yük trenine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Pazarcık ilçe çıkışında yer alan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hidayet Aygöynük yönetimindeki 27 AEL 881 plakalı otomobiliyle ilçe çıkışında yer alan hemzemin geçitten geçmek istediği anda 3 Sefer Numaralı Sivas Demirdağ'dan Hatay Payas ilçesine maden taşıyan yük trenine yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 25 metre trenle sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Hidayet Aygöynük ile yanında bulunan Emre Ateş ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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