İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilden cephanelik çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silahla 2 adet tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silahla 2 adet tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyeti neticesinde; düğünden dönen bir araçta arama yaptı. Aracın bagajında, bir adet uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve 79 adet boş kovan ile 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 91 adet tabanca fişeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Olaya karışan bir şüpheli şahıs yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.