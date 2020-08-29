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Otomobili arızalanan vatandaşın imdadına polis yetişti

Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken otomobilinde arıza meydana gelen bir vatandaşın yardımına polis ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken otomobilinde arıza meydana gelen bir vatandaşın yardımına polis ekipleri yetişti.


Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halinde olan Hüseyin Kılıç (55) idaresindeki 46 AN 101 plakalı otomobil, bir anda vites bölümündeki arıza sonrası yolda kaldı. Aracı çalıştıramayan vatandaş, çevredeki polislerden yardım istedi. O sırada bölgede uygulama yapan trafik polisleri, Kılıç'ın otomobilini yarım saat uğraştıktan sonra hareket ettirmeyi başardı. Otomobili tamir edilen Hüseyin Kılıç, polislere teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

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