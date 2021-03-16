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Otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, kendiliğinden hareket eden otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, kendiliğinden hareket eden otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yavuz Ç. (36), 46 PE 585 plakalı otomobilini park ederek 3 yaşındaki Umut K. ile araçtan indi. Bir müddet sonra, park halindeki otomobilin kendiliğinden hareket etmesi sonucunda, otomobilin dışında bekleyen Umut K'ya çarptı.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Umut K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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