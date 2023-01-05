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Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı.


Kaza, Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ensar A. yönetimindeki 46 EJ 900 plakalı otomobil, Mustafa K.'nın (17) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına çarpan ardından da yere genç, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Mustafa K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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