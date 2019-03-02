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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan bisikletli çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan bisikletli çocuk yaralandı.


Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ahmet Ş.'ye Ali E.'nin idaresindeki HRO-HE-46 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce fırlayarak otomobilin ön camına ardından da asfalt zemine düşen talihsiz çocuk, yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yapılan yaralı bisiklet sürücüsü, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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