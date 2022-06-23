Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yola kaçan topunu almak isterken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DOC 386 plakalı otomobil, Kuzey Çevre yolunda seyir halindeyken 15 yaşındaki Doğukan A'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı Doğukan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Doğukan A'nın cansız bedeni Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

‘Kaza anı güvenlik kamerasında'

Trafik kazası ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında bulunan çocuğun yola doğru koştuğu ve seyir halindeki otomobilin ise yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptığı anlar yer aldı.

Öte yandan kazanın görgü tanığı bir vatandaş ise, “Araçlar buradan hızlı gidiyor özellikle akşamları çocuklarımızdan korkuyoruz. Topun yola kaçması sonucu araçta süratli olduğundan birbirlerini fark etmiyorlar” dedi.