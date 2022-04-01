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Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın Karaelbistan Mahallesi girişinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinden Göksun istikametine ilerleyen Mehmet Ş. idaresindeki 46 AAB 901 plakalı otomobil, aynı yönde giden elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü 61 yaşındaki Mehmet D., çarpmanın etkisiyle yola düşerek başından yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.


Yaralının tedavisine devam edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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