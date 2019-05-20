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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 46 ABL 724 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 45 yaşındaki E.K.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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