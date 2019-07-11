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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. 46 ABJ 588 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen 66 yaşındaki Mehmet Ateş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam otomobilin camından sekerek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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