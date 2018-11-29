Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolu Söğütlü köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre Akif A. (25) yönetimindeki 46 EA 938 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kadir G. yönetimindeki 46 EK 068 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya karıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada tam can pazarı yaşandı. Sürücü koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan sürücü Akif A.'nın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan Akif A., diğer yaralı ile birlikte 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akif A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.