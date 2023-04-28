İhlas Haber Ajansı

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Özbek evlerinin yapımı sürüyor

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremzedeleri için köy evlerinin inşaat çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremzedeleri için köy evlerinin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaatı devam eden evlerin son hali dron ile görüntülendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende yapımı tamamlanan bazı köy evlerinin teslimi gerçekleşmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde köy evlerinin inşaat çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 748 milyon 580 bin sözleşme bedeli olan köy evlerinin bütçesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende yapımı tamamlanan bazı köy evlerinin teslimi gerçekleşmişti. Depremzede vatandaşlar ise geriye kalan evlerin ise heyecanla evlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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