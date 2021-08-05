Özel hastaneden muhtar ve ailelerine yüzde 15 indirim

Onikişubat Muhtarları Derneği Başkanı ve Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, Dulkadiroğlu Muhtarları Derneği Başkanı ve Kanuni Mahallesi Muhtarı Resul Arslanhan, Sular Sağlık Grubu yetkilileri ile yaptıkları görüşmede Kahramanmaraş'ta muhtarlık görevini icra eden tüm muhtar ve ailelerinin özel Sular Akademi Hastanesi ve Özel Sular Vatan Hastanesinden yüzde 15 indirimli muayene olacaklarını duyurdular.

Ramazan Gürbak, yeni açılan Sular Akademi Hastanesinin beş yıldızlı otel konforunda hizmet verdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Resul Arslanhan, yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş'a sağlık alanında güzel hizmetler sunan sular sağlık grubuna muhtarlara yapılan bu güzel jestten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.