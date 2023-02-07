(Özel) Kahramanmaraş'ta 2 kadın 21 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan 2 kadın, 21 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde, ilçede bulunan birçok bina yıkıldı. Kuzen oldukları öğrenilen 2 kadın oturdukları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Çevre şehirlerden ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla 21 saatin ardından kurtarma çalışmaları başladı. Enkazın altında yaralanan 2 kadın kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

“Eşim ve teyzesinin kızı enkaz altındaydı”

Eşi enkaz altından çıkarılan Mehmet Emin, “Ekipler geldi. Gereken ilgiyi gösterdiler. Kimseyi suçlamak yanlış olur. Herkes can derdine düşmüş. Eşim ve teyzesinin kızı enkaz altındaydı” dedi.