(Özel) Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan kızıl akbaba bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Türkiye'de nesli tükenmekte olan kızıl akbaba kuşu bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Ulubahçe Mahallesi'nde koyun otlatan çobanlar, Türkiye'de nesli tükenmekte olan bitkin halde bir kızıl akbaba buldu. Bulunan kızıl akbaba, çobanların bildirmesi üzerine Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Kızıl akbabanın ayak etiketindeki bilgiye göre Sırbistan'ın Belgrad şehrinden geldiği tespit edildi. Kuşun gerekli tedavileri yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.