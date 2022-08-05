Palyaçolu Yaz Kur'an kursu şenliği

Kahramanmaraş'ta Yaz Kur'an Kursları eğitimleri çerçevesinde camideki eğitim gören çocuklara palyaçolu şenlik düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Yaz Kur'an Kurslarında eğitim, kültürel, sosyal etkinlikler ve çocuklara yönelik oyunlarla renkli ve eğlenceli şekilde devam ediyor.

Dulkadiroğlu Müftülüğüne bağlı camilerde Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrenciler, bir taraftan Kur'an-ı Kerimi okumayı ve temel bilgileri öğrenirken diğer taraftan da çeşitli etkinlik ve oyunlarla keyifli eğlenceli saatler geçiriyorlar.

Tarihi Sarayaltı Cami'nde de “haydi koş gel, Camiler seninle güzel” temasıyla Yaz Kur'an kursları devam ediyor. Dini eğitimin yanı sıra çocuklar değerler eğitimi, manevi ve sosyal hayata dair bilgiler ve ahlaki kuralları öğreniyorlar. Camileri şenlendiren çocukları çeşitli etkinlik ve oyunlar da cezbediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle birlikte gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan iş birliği protokolü gereği çerçevesinde bir şenlik düzenlendi.

Şenlikte çocuklara, “merkezim her yerde” sloganıyla palyaço eşliğinde çocuklara boyama, matrak yarışı ve halat çekme yarışı gibi sportif faaliyetlerle oldukça keyifli bir gün geçirdiler.

Çocukların neşesi camilerde din görevlilerini de mutlu ettiğini belirten Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat, “Amacımız gençlerimizin dini hayata etki ve katkılarını daha üst düzeye getirebilmek. Çünkü bu günün gençleri, bu günün çocukları yarının büyükleri olarak karşımıza çıkacak. Toplumun birer fertleri olan bu gençler dinini öğrenmiş, hayatını güzel yaşayan, her türlü kötülükten uzak kalacak şekilde bir hayat ortaya koymaları için bilgilerini kültürlerini arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Arguz ise, Diyanet İşleri Başkanlığı ile aramızda olan protokol gereği bir etkinlik yapmanın sevincini yaşadıklarını belirtti; Çocukların gözlerindeki mutluluğun artması için bu tür etkinliklere devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler daha sonra havaların sıcak olması dolayısıyla havuzda serinlediler. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Batıpark Yüzme havuzu kapıları bu kez de Yaz Kur'an kursları öğrencilere açtı. Çocukların su içindeki eğlenceli dakikaları gözlerinden kaçmadı.