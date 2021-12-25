Pamdemiden güçlenerek çıktı, 15 kişiye istihdam sağladı

Kahramanmaraş'ta girişimci genç, pandemiden güçlenerek çıkarak yeni açtığı güzellik merkezinde 15 kişiye istihdam sağladı.

Kahramanmaraş'ta 20 yıldır berberlik mesleğini yapan Erdi Yüceyıldız, faaliyet gösterdiği küçük iş yerini kapatarak yeni iş yeri açmak istedi. Yüceyıldız'ın yeni iş yeri açma planını beğenen eşi de destek oldu. Erdi ve eşi Derya, pandemi sonrası küçük berber dükkanını kapatarak 3 katlı güzellik merkezi açtı.

Kendisinin erkeklere, eşinin de kadınlara hizmet sunduğunu ifade eden Yüceyıldız, “Yaklaşık 20 yıldır berberlik mesleğinin içindeyim. Erkek berber olarak faaliyet gösteriyordum. Şu anda eşim bir iş yeri açtık. Pandemi tüm sektörde olduğu gibi küçük esnaf büyük zarar gördü ancak biz, farklı bir çizmek istedik. Hem hizmet, hem de ekonomik sorunlardan kurtulup bir çalışma yapmak istedik. 15 kişiye istihdam sağlıyoruz ve amacımız ekonomiye can katmak istedik. Eşim ile birlikte kol kola çalışıyoruz” dedi.

Erdi Yüceyıldız'ın eşi Derya Yüceyıldız ise, “Ben ev hanımıydım, hem kendime bir şeyler katma amaçlı, hem de eşime katkı sağlamak için kendisinin yanında oldum. Daha çok aile mekanı oldu burası büyük bir yatırım yapıldı” dedi.

İş yerine gelen müşteriler ise güzellik merkezine ailecek geldiklerini ifade ettiler.