Pandemi sürecinde odun ve kömür tüketimi arttı

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların şehirden uzaklaşarak dağ ve bağ evlerinde konaklamayı tercih etmesi odun ve kömür tüketimini artırdı.

Kahramanmaraş'ta kış mevsimi öncesi odun ve kömür satışları başladı. Geçen yıllara nazaran pandemi etkisiyle odun ve kömür satışlarında artış yaşanıyor. Kentte korona virüsten uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, bağ evlerinde kalırken, alternatif yakıt olarak ise odun ve kömür tüketiyor.

Taleplerde artış olduğunu ve genellikle kırsal kesimdeki insanların alışveriş yaptığını ifade eden esnaf Ali Güngör, “Afrika kömürünün tonu bin 200, Rus kömürünün tonu ise bin 400 lira arasında değişiyor. Meşe odunu 700, çam odununun tonu 600, kırık denilen odun türü ise 500 liradan satıyoruz. Korona virüs nedeniyle vatandaşlarımız sakin ve tenha yerlerde yaşama ihtiyacı hissediyorlar. Ondan dolayı ise bağ ve bahçelerine ev tipi yerler yapıyor. Yakıt ihtiyaçları ise arttı ve fazlalaştı, hem de odun, hem de kereste satışları arttı. Doğal gaz olmadığı için de vatandaşlarımızın haklı olarak buradan ürünleri alıp geliyor.

Başka bir esnaf Mustafa Uzgun ise “Satışlar güzel ve insanlar günlük gelip alıyorlar. Burada odun ve kömürümüz var. Konut ve sanayide kullanılmak üzere ürünlerimiz var.”

Bağ evinde kullanmak üzere odun aldığını ifade eden müşteri Muin Pak, “Ben bağ evinde kalıyorum ve bağ evine gitmek ihtiyaç oldu. Bağ evinde doğal gaz gibi yakıt tüketimi olmadığı için buradan odun ve kömürlerimizi aldık ihtiyacımızı karşılayacağız” diye konuştu.