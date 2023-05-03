Para yerine ‘teşekkürle' alışveriş yapılan kantin açıldı

Depremin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki afetzede öğrenciler için alışverişlerini para yerine ‘teşekkür ederim' diyerek yapabilecekleri ‘Teşekkür Kantini' açıldı.

Afşin-Elbistan Linyitleri İlkokulu'nda, Kızılay ve çeşitli kurumlarla sivil toplum kuruluşlarının desteği ile paranın geçmediği kantin açıldı. Kantinin adı da ‘Teşekkür Kantini' oldu. Kantinden alışveriş yapmanın tek şartı ise öğrencilerin ‘teşekkür ederim' demesi. Kantinden gıda ürünlerinin yanı sıra oyuncak da seçebilen öğrenciler, alışveriş fişi olarak da yaşlarına uygun kitapları alıyor.

Teşekkür Kantini'nin açılışı, Elbistan Kaymakam Vekili Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, okul müdürü Faik Türk tarafından yapıldı. Kantinin koltuğuna geçen Kaymakam Vekili Yıldız, öğrencilere hem gıda ürünlerinden hem de oyuncak dağıttı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldız, paranın geçmediği kantinin açılmasında emeği geçen kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de kantinin, çocukların gelişimi noktasında önemli bir işlev üstleneceğini söyledi.

Kızılay görevlisi Melike Taşyüz ise, Türkiye'nin dört bir yanındaki bağışçıların gönderdiği ürünlerin Teşekkür Kantini'nde çocuklara ulaştırıldığını dile getirdi.

Okul müdürü Faik Türk de, “Burada para geçmiyor. Buradaki ürünleri Kızılay, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarının bağışları ile oluşturduk. Buradaki öğrencilerimizin deprem sonrasında normalleşmeye geçiş sürecini sağlaması adına böyle bir proje hayata geçirdik. Bu projeyle öğrencimiz ‘teşekkür ve rica ederek' ürünleri istiyor. İstediği ürünü aldıktan sonra da ‘teşekkür ederim' diyor. Satış fişi olarak da onlara kitap hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz için güzel bir proje oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Teşekkür Kantini'nden alışveriş yapan çocuklar ise kantinden para vermeden istediklerini aldıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.