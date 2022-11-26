Kahramanmaraş'ta park halindeki minibüs yandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir minibüs yanmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülemeyen yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsü söndürdü.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.