Park halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arızalandığı için sürücüsünün park ettiği otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pınarbaşı Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana gelen olayda E.G.'nin kullandığı 46 VJ 764 plakalı otomobil arızalandı. Mesaisine geç kalan sürücü E.G., otomobilini cadde üzerine park ederek bölgeden ayrıldı. Sürücünün ayrılmasından kısa bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Alevler, otomobilin diğer kısımlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.