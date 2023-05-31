İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. İ.K'ye ait 06 CMZ 582 plakalı araçta elektrik aksamında meydana gelen aksaklık nedeni ile araç yanmaya başladı. Araçta meydana gelen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.