Park halindeki otomobilin üstüne inşaattan kalas düştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın park ettiği otomobilinin üstüne inşaattan düşen kalas, maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Cuma Türkan adlı vatandaş, 46 VB 554 plakalı otomobilini Güneşli Mahallesi Mehmet Ali Güler Caddesi'ne park ederek ayrıldı. Bir süre sonra tekrar otomobiline binmek üzere aynı noktaya dönen Türkan, aracını gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobilini park ettiği yerin yan tarafındaki inşaattan düşen yaklaşık 3 metrelik kalasın, aracının arka camını parçaladığını ve kaporta aksamına da zarar verdiğini gören Türkan, şok oldu.

Aracında binlerce liralık maddi hasar oluştuğunu belirten Cuma Türkan, “Bu kalas, ben ya da aile fertlerim arabanın içindeyken de düşebilirdi. Birimiz yaralanabilir ya da ölebilirdik. Veya bir yayanın da üzerine düşebilirdi. Allah korusun, o zaman daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. İnşaatta gerekli önlemlerin alınması gerekir. Tedbirin en üst düzeyde tutulması lazım. Savcılığa şikayette bulundum” şeklinde konuştu.