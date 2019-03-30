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Park halindeyken yanan otomobil hurdaya döndü

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi 14.sokakta meydana geldi. Park halindeki 46 HU 041 plakalı beyaz otomobilin iç kısmında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevreden geçen bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Otomobil sürücüsünün aracını park ederek evine gittiği ve eve girdiği sırada yangın haberini aldığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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