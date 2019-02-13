Parkomat görevlisinden örnek davranış

Kahramanmaraş'ta bisikletinin zinciri atan çocuğun yardımına parkomat görevlisi koştu.

Trabzon Caddesi üzerinde seyir halindeyken bisikletinin zinciri atan çocuk yolda kaldı. Bisikletinin zinciri bozulunca, tamir edemeyen ve yolda kalan çocuğun imdadına parkomat görevlisi yetişti.

Bisikletin zincirini yerine takarak, çocuğun tekrardan yola devam etmesini sağlayan parkomat görevlisini çevredeki vatandaşlar da takdir etti.