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Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga

Kahramanmaraş’ta yaya geçidinden geçen parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden geçen parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sivil ekip aracıyla seyir halinde olan polis memuru Hacı Ç. (45) ve polis memuru İbrahim B. (30) Yeni Hükümet Bulvarı üzerindeyken, parkomat görevlisi Muhammed Y. (35) ile aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre, görevli karşıdan karşıya geçerken, seyir halinde olan sivil polis aracına yönelik, ''Yayalara neden yol vermiyorsun lan, size kuralları öğreteceğim'' şeklinde ifadelerde bulundu. Polis memuru Hacı Ç. ise yavaşlayarak yol verdiğini belirterek, parkomat görevlisine yanıt verince aralarında tartışma çıktı. Parkomat şefi olduğu öğrenilen Ahmet B. (32) tartışmaya dahil olurken, iddiaya göre parkomat görevlileri polis memuru Hacı Ç.'ye saldırdı.



Parkomat görevlilerinin polis memuru Hacı Ç.'yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, saldırgan parkomatçı Muhammed Y.'nin hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 22 suç kaydının olduğu ve şuanda gözaltında olduğu öğrenildi. Kavga sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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