İhlas Haber Ajansı

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Patlayan boru onarılmayınca içme suyu boşa aktı

Kahramanmaraş’ta orta refüjde patlayan boru onarılmayınca temiz içme suyu boş yere aktı.

Kahramanmaraş'ta orta refüjde patlayan boru onarılmayınca temiz içme suyu boş yere aktı.


Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Dr. Mustafa Or Caddesi üzerindeki orta refüjden su akması dikkat çekti. Litrelerce su boşa akarken karayoluna da zarar verdiği görüldü.


Suyun 3 saattir boşa yere aktığını ifade eden Barış Kekeç isimli vatandaş, “Yaklaşık 3 saattir boru patlamış ve KASKİ ekipleri de gelmedi. Boşuna akıyor su ve yola da zarar veriyor. Neden bu şekilde akıyor bilmiyorum. Depremzedeyiz ve zaten su sıkıntısı çektiğimiz bir dönemdeyiz” dedi.


Boşa akan su için, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ekiplerinin onarımı bekleniyor.

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