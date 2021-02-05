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Pazar yerleri denetlendi

Dulkadiroğlu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde kurulan pazar yerlerini denetledi.


Zabıta Ekipleri, denetimde pazar esnafını ve vatandaşları pandemi kuralları konusunda uyardı. Gıda fiyatları ile ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle de denetim çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, günlük fiyat listesi kontrolü de yaptı.


Belediye Başkanı Necati Okay, pazar denetimlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:


“Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması adına gerekli denetimleri titizlikle sürdürmektedir. Pandemi dolayısıyla bu denetim faaliyetleri tüm pazar yerlerimizde yoğun bir şekilde yapılmaktadır.”

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