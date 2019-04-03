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Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan, mazbatasını aldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde AK Parti’den Pazarcık Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yılmazcan, mazbatasını aldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AK Parti'den Pazarcık Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yılmazcan, mazbatasını aldı.


Pazarcık Adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını alan AK Parti Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, adliye çıkışında hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmazcan, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Pazarcık Belediyesine geçti. Pazarcık Belediyesine geçen Yılmazcan ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ile görüştü.


Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine, İbrahim Yılmazcan'ın yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılınc, görevini devreden Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ'da katıldı.


Burada açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğini Pazarcık'ta başlatmış bulunuyoruz. İlk icraatımız olarak makam odamızın kapısını sökmüş bulunmaktayız halka hizmet etmek Hakka hizmet etmek düsturuyla Büyükşehir Belediye Başkanımızla uyum içerisinde çalışarak hizmetleri Pazarcık'a getireceğiz'' dedi.

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