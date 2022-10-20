İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pazarcık bir kez daha 4,3'lük depremle sallandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem yaşanan ilçede eşdeğer bir sarsıntı daha kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin Salmanıpak bölgesi oldu. Yerin 5,28 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak ölçüldü. Gündüz saatlerinden beri artçı sarsıntıların yaşandığı ilçede son kaydedilen bu deprem halkta paniğe neden oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.